На 16 лет моложе: избранница Верника впервые дала комментарий об их свадьбе

В среду, 19 октября 2022 года 59-летний актер Игорь Верник расписался с Натальей Шнейдеровой. Избранница моложе благоверного на 16 лет. Поклонники поздравили пару и пожелали ей счастья и любви в семейной жизни.

Хотя слухи о торжественном событие быстро разлетелась в СМИ, друзья и близкие пары не подтвердили эту радостную новость.

Наталья не дала четкого ответа на вопросы о замужестве. Она объяснила, что не хочет публичности, а все подробности личной жизни желает сохранить в секрете.

В силу своей профессии я всю жизнь нахожусь за кадром. Поэтому в личном пространстве тоже хочу там пребывать, - сказала девушка.

Напомним, что Верник съехался с возлюбленной более года назад. Игорь неоднократно заявлял, что «они счастливы вместе».