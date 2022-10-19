На семейном участке Кузьминского кладбища Пугачёвых не хватает одной могилы

Народная артистка Алла Пугачёва, сейчас проживающая в Израиле, оставила в России замок в деревне Грязь и семейный участок на Кузьминском кладбище.

В 2014 году Примадонна российской эстрады перезахоронила своих любимых родителей и бабушку к могиле родного брата Евгения Борисовича. Памятники Александры Кондратьевны Одеговой, Зинаиды Архиповной и Бориса Михайловича на кладбище были оформлены в одном стиле. Рядом есть пустое пространство. Ходят слухи, что землю выкупила Пугачёва еще в 2019 году, чтобы в конце своего жизненного пути "найти покой" рядом с близкими.

Ранее на семейном участке Алла Борисовной установили ограду и замок. Сейчас там ничего нет. Удивительно и то, что на гранитном памятнике военнослужащего брата Примадонны, который кончался от сердечного приступа, написано: "отдыхай от безумного мира, мой брат!"



