Вручение Нобелевской премии давно перестало быть событием. Превратилось оно в своеобразную тусовку для своих. Раздали премии с 3 по 9 октября тем, кого посчитали достойными академики или тем, кого им сказали достойным посчитать, пишет МК.

Больше всего вопросов вызывает вручение Нобелевской премии по литературе. Награду в итоге вручили Анни Эрно. Эта писательница особо ничем не знаменита кроме того, что почитается она у феминисток и активисток движения MeToo.

Кандидатура хотя и не солидного масштаба, но на первый взгляд показалась достойной. Но без скандала не обошлось. Дело в том, что Анни обвиняют в близости к движению BDS, которое выступает за бойкот разных товаров (включая товары из Израиля). В 2019 году бундестагом Германии была принята резолюция, в которой это движение назвали антисемитским. Так что заявления Йозефа Шустера, исполняющего обязанности президента Центрального совета евреев Германии, логично.

Ну а что касательно российских литераторов? В кандидатках в этом году значилась прекрасная писательница Людмила Улицкая, однако ее шансы на премию оценивали очень скромно — 16 к 1. Это и не удивительно, поскольку русскую культуру постарались в мире полностью отменить: забыть Пушкина, Стравинского, Толстого, что, безусловно, является настоящим безумием.