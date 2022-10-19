Оксану Самойлову осудили за откровенное фото в бикини с 11-летней дочерью Ариелой

Оксана Самойлова регулярно делится кадрами счастливой жизни в соцсетях. Больше всего подписчиков привлекают формы блогерши, родившей четверых детей. Тело девушки стало еще более стройным и подтянутым.

Конечно же, не обходится без правильного питания, косметологических процедур и спорта. Поэтому звезда соцсетей часто выкладывает свои снимки в бикини. Теперь Оксана решила устроить красочную фотосессию с 11-летней дочерью Ариелой. Мама с дочкой в кадре предстали посреди лазурного океана на острове. Самойлова вместе с наследницей надели черные бикини с высокими плавками. При этом они приняли красивые позы, зайдя по щиколотку в воду.

«Дожили», — кратко подписала блогерша фото.

И если купальник на Оксане смотрелся гармонично, то на маленькой девочке нелепо. Интернет-пользователи возмущены, зачем ребенку преждевременно становится взрослой.