Песня «Лабиринт» из нового клипа Ани Лорак вызвала волну гнева среди украинцев

Через два дня певица из Украины Ани Лорак представит новый клип на песню «Лабиринт». Пока что эстрадная исполнительница показала небольшой фрагмент, который не понравился ее соотечественникам. Композиция вызвала резонанс среди украинцев.

Соотечественники Каролины Куек (настоящее имя) не упускают возможности захейтить певицу. Дело в том, что после начала СВО на Украине Лорак, родившаяся в Черновицкой области, ушла в тень и долгое время молчала. Затем она удалила страницы в социальных сетях. Поговаривали, что артистка осталась жить в России.

Новое видео на композицию «Лабиринт» послужило причиной для еще одной волны гнева в адрес Ани со стороны жителей Украины. Небольшой фрагмент клипа просто взбесил ее подписчиков. Дело в том, что вокалистка предстала в восточном наряде. Вместе с танцорами она ходит по песчаным декорациям, а затем оказывается у воды. Затем появляется загадочный мужчина, который смотрит на лабиринт.

«Потерялась, не может найти родину?»;

«Чума болотная»;

«Песня на русском? Ужас»;

«Как она мне нравилась, но у денег родины нет»;

«Вся Украина ждет, когда эту лишат гражданства»,

— возмутились украинские пользователи.

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