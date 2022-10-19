Песня нижегородского исполнителя довела до слез не только женщин, но и мужчин

Нижегородский исполнитель, выступающий под псевдонимом For Likes, записал новую песню. Композиция растрогала и даже довела до слез не только мужчин, но и женщин. Об этом пишет официальный канал артиста в соцсети Вконтакте.

Песня получидла название “Притяжение”. В группе исполнителя пост с данным треком уже набрал более шести тысяч просмотров, а также 267 лайков, 15 репостов. При этом под публикацией оставлен всего один комментарий.

“Умница, сыночек”, - написала одна из пользователей социальной сети.

На обложке к композиции нарисован космонавт. В его шлеме просматривается отражение двух рук, которые никак не могут соединиться. Рисунок передает ситуацию, когда главный герой картины из-за падения не может дотянуться до возлюбленной.

"Но где же те дороги и места...", - подписано фото.