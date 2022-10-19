Песня нижегородского исполнителя довела до слез не только женщин, но и мужчин

Политолог Евгений Сатановский рассказал, как завершится специальная военная операция. В частности, он сказал, что относится скептически к мнению
У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону
Поведение российских туристов нередко привлекает к себе внимание населения стран, куда они приезжают отдыхать. Жители этих государств подмечают
26-летний «Мистер Х» Игорь Саванец из амурского Белогорска выбрал себе спутницу. На телеканале «Пятница!» вчера вышла финальная серия шоу.
Жизнь Аллы Борисовной Пугачёвой могла сложиться совершенно по-другому. Эта печальная мысль до сегодняшнего дня не отпускает 73-летнюю Примадонну
Впервые за музыкальную карьеру покинувшая Россию певица Вера Брежнева записала клип на новую "Вышиванка" на украинском языке. До начала спецоперации
Чиновники Санкт-Петербурга не смогли найти деньги на ликвидацию незаконной свалки в Красносельском районе. При этом администрация губернатора
Жительница Смоленской области обратилась к журналистам за помощью. Девушка рассказала, что ее 47-летний отец, который с 22 сентября находится на
Бизнесмен Евгений Пригожин дал развернутое интервью изданию «Невские новости». В ходе него он рассказал о процессе частичной мобилизации в
Первые снегопады подбираются к Санкт-Петербургу – в соседнем регионе уже выпали осадки. В ближайшее время петербуржцы смогут лично убедиться, не
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle