Певица Ани Лорак прекращает творческую деятельность в России

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Певица Ани Лорак прекращает творческую деятельность в России
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Фото из открытых источников

Украинская певица Анна Лорак в ужасе - ее концерты в РФ отменены, а студия звукозаписи, где она последние 6 лет трудилась, исчезла из реестра юридических лиц.

Судя по всему, творческая деятельность Каролины в России подошла к концу. Официально она не сможет выпускать новые пенси и снимать клипы. Поводом для «отмены» Лорак является «наличие недостоверных данных» в правовых документах. Юридический адрес «ООО Ани Лорак продакшн», к примеру, не соответствовал фактическому адресу. В СМИ также просочился слух, что налоговая интересуется деятельностью исполнительницы после неоднозначных намеков на домогательства со стороны композитора Константина Меладзе. Хотя не исключено, что главной причиной санкций могла стать неоднозначная позиция артистки касательно СВО.

Компания приносила Ани более 40 млн рублей в год. Как дальше будет действовать Лорак, неизвестно, хотя через два дня певица анонсировала выход нового клипа на песню «Лабиринт».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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