Победительница шоу «Мистер Х» Алина Артыкова раскрыла правду о главном герое проекта

26-летний «Мистер Х» Игорь Саванец из амурского Белогорска выбрал себе спутницу. На телеканале «Пятница!» вчера вышла финальная серия шоу. Победительницей стала 28-летняя Алина Артыкова.

Избранница главного героя шоу родом из Ульяновска. Сейчас она работает барбером в Москве. В 2021 году девушка оказалась на слуху, так как ее тогда заметили в компании Тимати. Поскольку рэпер развелся с Анастасией Решетовой, пользователи начали приписывать певцу и модели роман.

А сегодня Алина рассказала правду о главном герое шоу «Мистер Х». Артыкова бъяснила, что в настоящее время она не состоит в отношениях с Игорем, иногда только общается с ним. По ее словам, образ, который был созданный для Саванеца на проекте, не соответствует тому, какой на самом деле он человек. Девушка отметила, что в реальной жизни следует «адекватно оценивать возможности и стремиться к большему».

Также участница проекта выразила продюсерам благодарность за приглашение, однако призналась, что больше в подобных программах сниматься не будет.

Экс-избранница Игоря