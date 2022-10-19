Продюсер Павел Рудченко призвал к ребрендингу «Новогоднего голубого огонька»

В этом году проведение традиционного новогоднего «Голубого огонька» оказалось под угрозой срыва. Причин этому очень много. Это проведение спецоперации на Украине, уехавшие из страны артисты и неуместность развлекательных мероприятий в столь непростое время.

Павел Рудченко высказал свое мнение. Музыкальный продюсер видит в проведение «Голубого огонька» на Новый год только положительное. В беседе с журналистами эксперт заявил, что надеется на ребрендинг проекта. По мнению продюсера, формат шоу актуален, но ему не хватает новых исполнителей.