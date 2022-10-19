Россиянка стала автором вирусного мультика о рвущейся в ЕС «украинской свинке»

Мультик про "украинскую свинку", который набрал в Сети большое количество просмотров и стал вирусным, приписали несуществующему каналу INN из Израиля. Пртал Лайф разыскал настоящего автора. Им оказалась жительница Краснодарского края.

Евгения узнала о случившемся, когда ее мультфильм прислали ей со словами "посмотри, какой ролик был опубликован на израильском канале". Россиянка удивилась, что этот ролик стал вирусным. Доказать свое авторство для девушки не составит труда.

"Даже если будет раскручен не под моим именем, месседж дойдет до людей, что видим эту ситуацию в России именно так, этого уже будет достаточно", — призналась Евгения.

Автор мультика добавила, что вскоре собирается выпустить новую серию, где будут фигурировать сюжеты о Белоруссии, Германии, Франции и других странах. Мультипликационный фильм изначально не задумывался как крупный проект, но в итоге получилось, что он стал популярным.