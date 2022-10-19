Рустам Солнцев из-за поездки Надежды Бабкиной на Донбасс назвал певицу «упырем»

Рустам Солнцев в передаче «Руся in USA» высмеял Надежду Бабкину после поездки ее на Донбасс вместе с театром. Артистка сообщила, что ее музыка подарила жителям исцеление и успокоение.

Надежда Бабкина уйдет к праотцам в образе фрика. Не споет ни одной приличной песни, поле у нее непаханое. Пусть русские песни берет и исполняет их в обработке. Что-это такое: «казачка Надя не боится черта», - возмутился Солнцев.

Сама артистка в беседе с Антоном Красовским призналась, что люди из Донбасса ее очень тепло и радушно приняли. Залы были переполнены зрителями. Исполнительница добавила, что она очень рада, поскольку избавила местных жителей от дурных мыслей и ее миссия выполнена.

Скандальный шоумен рассказал, что он не оценил творчество и имидж Бабкиной. Скандалист не понимает, почему дети, вышедшие из катакомб, должны в ее руки попадать. По словам Рустама, ни одна нормальная мать не отпустит ребенка в театр заслуженной артистки РФ, которая была «упырем», им осталась.