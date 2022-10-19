Журналист Сергей Соседов раскритиковал творчество погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя

Сергей Соседов раскритиковал творчество погибшего лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкальный критик считает, что самый знаменитый российский рокер прославился не благодаря своему музыкальному творчеству.

Журналист уверен, что успехом человек-легенда обязан имиджу, а не музыке.

«Что пел Цой? Ничего особенного не пел, умоляю. Взятые мелодии из Depeche Mode? Там не было оригинального ничего. Не было от слова „совсем“. Это было „слизано“ с западных коллективов. „Мы ждем перемен“ — сказал не он, а Горбачев. На всех газетах аншлаги — „Мы ждем перемен“ и Цой стал „поющей газетой“. Ничего не привнес в музыку, только как герой, личность», — заявил Соседов.

Историк музыки добавил, что лидер рок-коллектива был новым героем, который вышел из народа и не имел музыкального образования. Поэтому обычные слушатели могли ассоциировать себя с ним. Зрителю надоели "напомаженные" артисты советской эстрады.

«В котельной служил, никакой консерватории, никаких Генесинок, ничего. Послушайте тексты, они примитивные, полно ошибок. Это просто герой. Клюнули на образ, естественность, открытость. Какие у нас артисты тогда были на эстраде? Напомаженные, лак на голове, парики, нашлепки. А тут парень вышел, новое мышление. Это благодаря перестройке», — подчеркнул эксперт.