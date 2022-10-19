Журналист Сергей Соседов раскритиковал творчество погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя

Image 16+
Журналист Сергей Соседов раскритиковал творчество погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя
Знаменитости
Фото из открытых источников

Сергей Соседов раскритиковал творчество погибшего лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкальный критик считает, что самый знаменитый российский рокер прославился не благодаря своему музыкальному творчеству.

Журналист уверен, что успехом человек-легенда обязан имиджу, а не музыке.

«Что пел Цой? Ничего особенного не пел, умоляю. Взятые мелодии из Depeche Mode? Там не было оригинального ничего. Не было от слова „совсем“. Это было „слизано“ с западных коллективов. „Мы ждем перемен“ — сказал не он, а Горбачев. На всех газетах аншлаги — „Мы ждем перемен“ и Цой стал „поющей газетой“. Ничего не привнес в музыку, только как герой, личность», — заявил Соседов.

Историк музыки добавил, что лидер рок-коллектива был новым героем, который вышел из народа и не имел музыкального образования. Поэтому обычные слушатели могли ассоциировать себя с ним. Зрителю надоели "напомаженные" артисты советской эстрады.

«В котельной служил, никакой консерватории, никаких Генесинок, ничего. Послушайте тексты, они примитивные, полно ошибок. Это просто герой. Клюнули на образ, естественность, открытость. Какие у нас артисты тогда были на эстраде? Напомаженные, лак на голове, парики, нашлепки. А тут парень вышел, новое мышление. Это благодаря перестройке», — подчеркнул эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Брат Бориса Моисеева отреагировал на заявление Барецкого о родстве с покойным певцом

Сегодня, 15:09

Анна Хилькевич заявила, что пыталась увеличить грудь заклинаниями

Сегодня, 14:41

Рустам Солнцев из-за поездки Надежды Бабкиной на Донбасс назвал певицу «упырем»

Сегодня, 14:26

Шафран призывает бойкотировать концерты сбежавших из РФ артистов, если те попытаются вернуться

Сегодня, 14:13

Кадыров дал комментарии на обстрелы ВС РФ по энергетике и инфраструктуре в Украине

Сегодня, 14:07

Актриса Екатерина Волкова обвинила в своем увольнении из труппы театра режиссера Никиту Михалкова

Сегодня, 12:46

«Мисс Россия 2014» Анастасия Костенко полностью копирует стиль Бузовой

Сегодня, 12:35

Журналист Сергей Соседов раскритиковал творчество погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя

Сегодня, 12:20

Продюсер Павел Рудченко призвал к ребрендингу «Новогоднего голубого огонька»

Сегодня, 12:10

Победительница шоу «Мистер Х» Алина Артыкова раскрыла правду о главном герое проекта

Сегодня, 11:17

Вера Брежнева анонсировала новую песню «Вишиванка» на украинском языке

Сегодня, 11:06

Лжемиллионер Игорь Саванец в финале «Мистер Х» выбрал девушку-барбера Тимати

Сегодня, 10:56

Нобелевские премии: как снова обманули мир

Сегодня, 10:46

Лариса Долина не соглашается отменять выступления из-за спецоперации на Украине

Сегодня, 10:33

Настя Ивлеева призналась, когда планирует беременность

Вчера, 23:07

Вячеслав Манучаров: Семен Слепаков получал в России 120 млн рублей ежегодно

Вчера, 22:59

Продюсер Бабичев заявил, что карьера SHAMAN закончится из-за выпуска однообразных песен

Вчера, 22:55

Родственники Максима Галкина* высказались об словах юмориста и его отъезде из РФ

Вчера, 22:39

Дмитрий Анохин разрыдался, рассказав, что обманом попал на шоу «Влюбись, если сможешь»

Вчера, 22:37

Стало известно, кто победил в шоу «Мистер Х»

Вчера, 22:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России
  • 17-10-2022, 19:27

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России
  • Сегодня, 14:04

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону

На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»
  • 17-10-2022, 13:38

На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»

Россия сегодня атаковала Киев дронами-камикадзе «Герань-2», которые в Украине продолжают упорно называть иранскими «Шахедами». По сообщению мэра

Панин высказался об известных российских актерах, которых разделила СВО
  • 17-10-2022, 13:29

Панин высказался об известных российских актерах, которых разделила СВО

Актёр Алексей Панин, выступающий против проведения СВО РФ, в беседе с режиссёром Романом Качановым на его канале в Ютуб вспомнил о фильме «Гена

Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России
  • 17-10-2022, 14:20

Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России

Певица Валерия решила отменить свои концерты, решив, что сейчас не подходящее время для веселья, которое она дарит слушателям во время выступлений:

Сбежавшая из РФ в Израиль примадонна Алла Пугачева загубила карьеру молодой певицы Нуци
  • 16-10-2022, 18:21

Сбежавшая из РФ в Израиль примадонна Алла Пугачева загубила карьеру молодой певицы Нуци

О крутом нраве Аллы Борисовной Пугачевой много лет ходят слухи. В звездных кругах вспоминают, что именно Примадонна решала, кого из артистов нужно

Новости партнеров
Новости партнеров
Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус
  • 17-10-2022, 22:33

Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус

До России добрался новый опасный вирус. Речь идет о новом штамме вируса гриппа под названием H3N2. Такого штамма в РФ ранее не было. Завезли его из

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми
  • Вчера, 11:07

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий,

Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву
  • 17-10-2022, 18:53

Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву

Сразу после сегодняшней атаки российских дронов-камикадзе на Киев украинский государственный концерн «УкрОборонПром» анонсировал завершение работ по

«Скоро весь город развалится»: в Сети отреагировали на обрушение фасада на проспекте Стачек в Петербурге
  • 17-10-2022, 13:34

«Скоро весь город развалится»: в Сети отреагировали на обрушение фасада на проспекте Стачек в Петербурге

Утром в понедельник, 17 октября, на проспекте Стачек в Кировском районе Северной столицы обрушился фрагмент наружной отделки дома № 79. К счастью,