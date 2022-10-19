Шафран призывает бойкотировать концерты сбежавших из РФ артистов, если те попытаются вернуться

Анна Шафран полагает, что те артисты, которые сбежали из РФ после осуждения СВО на Украине, могут вернуться назад на родину. При этом журналистка призывает бойкотировать концерты сбежавших знаменитостей, если те попытаются вернутся.

Об этом Шафран рассказала во время беседы с ведущим Вячеславой Манучаровым на его передаче «Эмпатия Манучи» в Ютуб. Как полагает Анна, последнее слово должно быть за российским обществом. Они не должны ходить на концерты сбежавших звезд, не должны покупать билеты.

«Я призываю всех тех, кто нас сегодня нас смотрит, проявить свою гражданскую позицию. Сколько стенать можно: «они говорят антинародные вещи» и тому подобное. А кто на их концерты ходит? Перестаньте посещать подобные мероприятия, скажите «нет» всем этим людям, ответьте рублем. Это дело каждого, поэтому призываю к бойкоту артистов, которые пожелают назад вернутся», - высказалась журналистка.