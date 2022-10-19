Уехавшая из России группа Little Big выпустила клип «Rave Religion»

Популярная питерская группа Little Big, уехавшая из России, выпустила очередной клип. Видеоролик был снят на фрагмент песни «Rave Religion». Полная версия композиции попала в альбом немецкого рэпера Finch 2020 года. Участники коллектива экранизировали оттуда куплет и припев.

Ролик длится всего 1 минуту и 18 секунд. В нем героиня Софьи Таюрской в подвенечной фате внезапно восстает из гроба. Она исповедуется Ильичу в образе отца, который проповедует «религию рейва» с церковной кафедры. В конце видео главные герои женятся.

Напомним, 24 июня 2022 года панк-поп-рэйв группа сняла антивоенный клип на свой хит «Generation Cancellation». В описании к ролику артисты Little Big призвали остановить военные действия на Украине. Музыканты сообщили, что они теперь работают и живут в Лос-Анджелесе.

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