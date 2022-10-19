Уехавшая из России группа Little Big выпустила клип «Rave Religion»

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Уехавшая из России группа Little Big выпустила клип «Rave Religion»
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Фото из открытых источников

Популярная питерская группа Little Big, уехавшая из России, выпустила очередной клип. Видеоролик был снят на фрагмент песни «Rave Religion». Полная версия композиции попала в альбом немецкого рэпера Finch 2020 года. Участники коллектива экранизировали оттуда куплет и припев.

Ролик длится всего 1 минуту и 18 секунд. В нем героиня Софьи Таюрской в подвенечной фате внезапно восстает из гроба. Она исповедуется Ильичу в образе отца, который проповедует «религию рейва» с церковной кафедры. В конце видео главные герои женятся.

Напомним, 24 июня 2022 года панк-поп-рэйв группа сняла антивоенный клип на свой хит «Generation Cancellation». В описании к ролику артисты Little Big призвали остановить военные действия на Украине. Музыканты сообщили, что они теперь работают и живут в Лос-Анджелесе.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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