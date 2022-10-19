Вера Брежнева анонсировала новую песню «Вишиванка» на украинском языке

Певица из Украины Вера Брежнева в своих социальных сетях анонсировала выход новой композиции на родном языке. Похоже, артистка решила возобновить музыкальную карьеру после продолжительного перерыва.

На фоне душевных переживаний из-за слухов о разводе с Константином Меладзе и проведения СВО на Украине блондинка на какое-то время буквально впала в депрессию и уныние. Но исполнительница всё-таки собралась и решила возобновить свое творчество.

Новая песня Брежневой «Вишиванка» была записана совместно с украинской певицей Tayanna. По звучанию она напоминает традиционные напевы.

Напомним, после старта спецоперации в конце февраля многие украинские звёзды начали записывать хиты именно на родном языке.

Топовые исполнители, которые когда-то пользовались бешеной популярностью у россиян, (Макс Барских и Светлана Лобода) выпускают песни только на украинском языке в ущерб прослушиваниям и, соответсвенно, заработкам. Но нередко на концертах они не стесняются исполнять русские хиты, из-за чего подвергаются жесткой критике со стороны соотечественников.