Жена хоккеиста Овечкина Анастасия Шубская изменилась до неузнаваемости в новом клипе

Супруга звёздного форварда «Вашингтон Кэпиталз» Анастасия Шубская опубликовала в микроблоге музыкальный клип. В нем модель сыграла одну из главных ролей.

Для клипа жена Александра Овечкина перевоплотилось до неузнаваемости. Девушка примерила эпатажные наряды и удивила вызывающим макияжем.

Поклонники остались в восторге от перевоплощений возлюбленной обладателя Кубка Стэнли. О своих позитивных впечатления фанаты рассказали в комментариях под видеоработой. Многие из подписчиков признались, что они с трудом узнали Анастасию в ярком и провокационном наряде. При этом практически все остались довольные от работы Шубской.

Восхитилась девушкой даже супруга хоккеиста Дмитрия Яшкина. Надя тоже написала хвалебный комментарий и добавила к нему влюбленный эмоджи.