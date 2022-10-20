В Новой Зеландии чиновников обязали использовать простую для понимания лексику

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В Новой Зеландии чиновников обязали использовать простую для понимания лексику
В Мире
Фото из открытых источников

Законодательный орган политической власти Новой Зеландии принял после третьего обсуждения новый проект, касающийся правил написания официальных документов в государстве. В нем основным требованием к оформлению является соблюдение простоты в лексике, избегание использования специальных терминов, относящихся к определенным сферам деятельности, которыми занимаются немногие граждане. Об этом сообщает издание Guardian.

"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что правительство просит их делать и каковы их права, на что их уполномочило правительство" – заявила один из инициаторов нового закона депутат парламента Новой Зеландии Рэйчел Бояк. 

Однако представители разных политических партий выражают сомнение в эффективности и полезности этого закона. Оппозиция заявила, что новый проект приведет только к дополнительным трудностям при составлении официальных документов и обещала отменить его в случае получения большинства в парламенте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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