В Новой Зеландии чиновников обязали использовать простую для понимания лексику

Законодательный орган политической власти Новой Зеландии принял после третьего обсуждения новый проект, касающийся правил написания официальных документов в государстве. В нем основным требованием к оформлению является соблюдение простоты в лексике, избегание использования специальных терминов, относящихся к определенным сферам деятельности, которыми занимаются немногие граждане. Об этом сообщает издание Guardian.

"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что правительство просит их делать и каковы их права, на что их уполномочило правительство" – заявила один из инициаторов нового закона депутат парламента Новой Зеландии Рэйчел Бояк.

Однако представители разных политических партий выражают сомнение в эффективности и полезности этого закона. Оппозиция заявила, что новый проект приведет только к дополнительным трудностям при составлении официальных документов и обещала отменить его в случае получения большинства в парламенте.