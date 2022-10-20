Трасс покидает должность премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что покидает свою должность, а также роль политического лидера консервативной партии. Она сказала, что новый глава правительства будет определен на следующей неделе среди консерваторов, а до этого времени остается исполнять прежние рабочие обязанности.

Уже в течение последних нескольких дней другие члены ее партии выражали недовольство проводимой Трасс политикой. Недавно свою должность покинул министр финансов Квартенг, который предлагал план стабилизировать экономику через снижение налогов.

Сообщение об этом вызвало прогноз экспертов о дефиците бюджета в случае принятия этого проекта, вслед за чем произошло падение фунта стерлинга.