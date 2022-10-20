Беременная Ольга Орлова вместе с мужем неожиданно покинула Россию

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Беременная Ольга Орлова вместе с мужем неожиданно покинула Россию
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Фото из открытых источников

44-летняя телеведущая нескончаемого проекта «Дом-2» и певица Ольга Орлова в сентябре заявила о том, что вскоре она станет мамой во второй раз. По словам артистки, которая находится на середине срока беременности, знает пол будущего ребенка, но раскрывать его не собирается.

Несмотря на интересное положение, Ольга продолжает работать и вести активный образ жизни. Орлова решила, что не будет уходить в декретный отпуск и посвящать все свое время семье.

При этом исполнительница не отказывает себе и в путешествиях. Накануне стало известно, что певица вместе с супругом неожиданно покинули Россию. Влюбленные улетели в Италию. Об этом сообщила сама звезда в своем блоге. Артистка поделилась снимком из Милана и подписала его следующим образом: «Спортивная фигурка».

Напоминаем, в Ольга вышла замуж во второй раз в минувшем году. Сейчас мужем певицы является 55-летний предприниматель по имени Валерий. Орлова воспитывает взрослого сына Артема от предыдущего брака.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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