Дарья Мельникова переживает за своих сыновей после побега Артура Смольянинова из РФ в США

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Дарья Мельникова переживает за своих сыновей после побега Артура Смольянинова из РФ в США
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Фото из открытых источников

Артур Смольянинов уехал в США, откуда дал интервью. Отвечая на вопросы журналистов, актер признался, что не согласен с политикой российских властей, поэтому был вынужден уехать за границу. Вчера стало известно, что на артиста составили административный протокол за дискредитацию армии России.

Бывшая жена Артура, которая осталась в РФ, рассказала, готова ли она отправиться за рубеж вслед за бывшим супругом. Дарья Мельникова также призналась, что она переживает за своих сыновей после побега их отца из  страны.

«Не знаю, у меня дети, есть волнение. Все зависит от того, что дальше будет происходить. Я как и многие, ощутила потребность в русской культуре, необходимость быть в этом месте, где есть мы. Понятно, что в эмиграции никто не найдет хороших условий, хорошей работы. Есть много примеров, что прижиться там сложно, несмотря на стирание границ. Много артистов остается здесь и хотело бы продолжать здесь работать. Ты работаешь, пока это безопасно», — заявила Дарья.

30-летняя звезда, которая сейчас нуждается в моральной поддержке, высказалась относительно экс-супруга. Мельникова отметила, что поддерживает дружескую связь с отцом ее детей. При этом актриса подчеркнула, что очень тяжело переживает происходящее в мире, а в моменты отчаяния даже принимает успокоительные препараты.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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