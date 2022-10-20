Финалистка телешоу «Мистер Х» София Соболева опубликовала фото с новым парнем

Во вторник прошел финальный выпуск телешоу «Мистер Х». За любовь лжемиллионера Игоря Саванца боролись сразу три очаровательные девушки: София Соболева, Катя Брусникина, Алина Артыкова. Мужчина выбрал в итоге Алину, а девушка ответила главному герою взаимностью.

Сегодня финалистка шоу София Соболева в личном микроблоге сообщила, что счастлива в новых отношениях. Девушка представила на фото своего парня. Выяснилось, что общий снимок пары стоит у участницы проекта на рабочем столе в смартфоне.

Как призналась София, они с избранником в настоящее время живут вместе. Других подробностях Соболева не раскрыла. Также неизвестно имя парня и история их знакомства.

Добавим, что новое шоу стартовало 6 сентября на канале "Пятница!". В реалити участницы боролись за сердце молодого псевдомиллионера, который является обычным уборщиком в клининговой компании.



