Игорь Корнелюк, российский певец, композитор и телеведущий, положительно оценил Ярослава Дронова (более известный как SHAMAN). При этом заслуженный деятель искусств добавил, что о качестве репертуара молодого артиста-патриота он судить не будет, поскольку не достаточно компетентен.

В остальном Корнелюк видит вполне успешное будущее у Шамана на российской сцене. Впечатляют композитора не только вокальные данные SHAMAN, но и его природная харизма, умение завоевать расположение зрителя.

Действительно, молодой певец в последнее время стал очень популярным. Люди ходят на концерты Ярослава ради его впечатляющего вокала и духоподъемных композиций, а расширение репертуара увеличит признание слушателей.

Сам Игорь Евгеньевич сейчас не пишет новых песен, а увлекается симфонической музыкой. В ближайшее время Корнелюк планирует провести большой сольный концерт, на котором будут звучать его бессменные хиты в сопровождении симфонического оркестра.