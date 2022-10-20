Корнелюк считает себя некомпетентным для оценки музыки певца SHAMAN’a

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Через два дня певица из Украины Ани Лорак представит новый клип на песню «Лабиринт». Пока что эстрадная исполнительница показала небольшой фрагмент,
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