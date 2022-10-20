Певица Лолита Милявская рассказала о конфликтах с Соседовым на шоу «Суперстар»

Ведущая развлекательного шоу «Суперстар. Возвращение!» Лолита Милявская рассказала о конфликтах Сергеем Соседовым. Эстрадная певица назвала недопонимания между ней и музыкальным критиком «особенностями жанра».

«По законам шоу-бизнеса, обязательно должен быть конфликт. Бесконфликтные проекты никому неинтересны. Это закон. Мы вступаем в перепалку, Сереже достается, затем мне достается от него, и другим коллегам в ответ. Я за своих коллег вступаюсь. У нас такая история. Иногда мы сознательно утрируем конфликты. То, что могли высказать спокойно, в эфире делаем на повышенных тонах. Это особенность жанра, и не более того», — заявила Милявская.

Лолита также добавила, что историк музыки за три сезона шоу вырос как музыкальный критик. У него феноменальная память, энциклопедические знания. Сперва Соседов критиковал современную музыку, теперь он поменял точку зрения.

«У молодых артистов много приличного. И Сергей начал вникать в современную музыку, критиковать исполнителей со знанием дела. Если музыкант заслуживает похвалы, то начинает хвалить его на свой субъективный взгляд. Судьи должны быть субъективны, учитывая мнение каждого. Прелесть этого шоу в том, что никогда никто ни с кем не договаривается. Говорят все, что думают. Могу конфликт провоцировать вопросами, жюри с готовностью отзываются на это. Хотя судьи у нас у мягкие», — считает артистка.