Настя Решетова отдыхает в Дубае с бывшим Рианны и Наоми Кэмпбелл

«Состоятельный мужчина отдыхал на самой большой вилле в Дубае в Bulgari Hotel. Он хотел продлить бронь и продолжить отпуск, но получил отказ: „мол, пора на выход, на подходе важные гости“. Важными гостями оказались экс-девушка Тимати и ее арабский избранник. Они тоже захотели провести время в овальном бассейне с эксклюзивным видом на Персидский залив».

Роскошный отель могут позволить себе лишь шейки. Уикенд в люксовом номере стоит 1 млн рублей.