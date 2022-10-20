Певица Наталья Фриске раскритиковала пиарящегося на смерти ее родной сестры Жанны астролога

Поле смерти певицы Жанны Фриске в 2015 году ее семье пришлось пройти через многое. Но до сих пор есть люди, которые пиарятся на смерти артистки. По этому поводу резко высказалась сестра покойной Наталья.

Девушка считает, что подобные люди должны отвечать прежде всего перед своей совестью. Она посоветовала аудитории не обращать внимания на слова астрологов, гадалок и других подобных «специалистов», которые гадают на звездах или кофейной гуще, но при этом не знают истинной ситуации.

«Правду говорят, не трогай — вонять не будет. Женщина с левой странички тусуется у меня, смотрит все публикации. Смотри, милая, на здоровье. Может быть, полезно тебе будет, мозгов немного наберешься! Как земля таких людей носит, которые хайп делают на смерти?! Вместо того, чтобы извиниться, она строит жертву!» — написала 36-летняя Наталья.

Свое обращение сестра певицы адресовала астрологу, которая рассматривала натальную карту Жанны. Подписчики полностью поддержали Наташу и отметили, что людям не нужно относиться серьезно к таким псевдоспециалистам.