Основной проблемой российского шоу-бизнеса является подражание американским новациям, поэтому единственный способ возрождения российской эстрады на международном уровне - это ее эволюция в сторону патриотизма, народности и исторической памяти. В этом уверен Андрей Антонов.

По словам члена Союза писателей России, нужно в первую очередь ориентироваться на понятие «российская эстрада», а не на понятие «шоу-бизнес», поскольку эти тренды из США попали в Россию.

Антонов считает, что звезды российского шоу-бизнеса являются истинными подражателями американских новаций, а подражатели не смогут добиться успехов на длинном горизонте.

«Идущие сзади не станут никогда первыми», — сказал он.

Антонов говорит, что сегодняшний шоу-бизнес чужд РФ, не отвечает потребностям страны и интересам здорового общества. Поэтому единственно правильным способом возрождения эстрады на мировом уровне является ее возвращение в народное творчество и патриотизм.