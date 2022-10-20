Никас Сафронов предложил заменить Ротару на фестивале «Песня года» певцом SHAMAN

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Никас Сафронов предложил заменить Ротару на фестивале «Песня года» певцом SHAMAN
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Фото из открытых источников

Никас Сафронов высказался на счет решения организаторов фестиваля «Песня года» в 2022 году не приглашать Софию Ротару. Певица из Украины ранее выступила с резкой критикой спецоперации и российских властей.

Решение не приглашать в Москву Ротару — абсолютно верное, — заявил художник.

При этом Никас отметил, что София Михайловна давно не выпускала новых песен. Также Сафронов предложил пригласить на «Песню года» певца SHAMAN (Ярослава Дронова) вместо известной «хуторянки». По его мнению, на отечественной эстраде нынче есть много молодых исполнителей с хорошими композициями, которые действительно достойны принять участие в фестивале.

Я лично думаю, вместо Ротару должен выступить певец Шаман. Он в этом году отличился множеством достойных композиций, которые тронули меня и многих россиян. Это современно и патриотично, - добавил художник.

К слову, SHAMAN в этом году порадовал поклонников своего творчества, выпустив клипы на песни «Я русский» и «Вызов», которые набрали миллионы просмотров на YouTube.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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