Николай Ностра объяснил, почему российским звездам выгодно участвовать в «Ледниковом периоде»

Николай Ностра в беседе с порталом Woman.ru объяснил, почему российским звездам шоу-бизнеса выгодно участвовать в шоу «Ледниковый период».

По словам руководителя агентства NOSTRA BLOGERS & MUSIC, участники ледового проекта получают высокие рейтинги, что впоследствии положительно влияет на карьеру.

"Любое шоу сразу же повышает рейтинги звезд, это сказывается на рекламе. Одно - это иметь миллион подписчиков в социальных сетях, а другое - мелькать постоянно на телевидении. Это пропуск в высший класс А. Рекламодатели будут больше платить тем артистам, которых показывают на ТВ", — говорит Ностра.

Он добавил, что после участия в «Ледниковом периоде» некоторые знаменитости начнут повышать цену на свою рекламу, а другие будут брать больше рекламных предложений для повышения доходов.