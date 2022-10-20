Норкин вступил в перепалку с журналисткой Соколовской на съемках шоу «Место встречи»

Недавние съемки общественно-политического шоу «Место встречи» вновь прошли в напряженной атмосфере и едва не закончились скандалом. В этот раз ведущий программы Андрей Норкин сорвался на гостью Янину Соколовскую. Журналистка, не секрет, также отличается буйным нравом.

Началось с того, что Янина начала вздорно обращаться в адрес своего оппонента. Максим Юсин буквально взбесил журналистку своими словами. Но грандиозный скандал удалось предотвратить. Норкин быстро успокоил звездную гостью.

«Янина. Янина!!! Тщщщ, тихо-тихо!», — крикнул Андрей на Соколовскую

Напомним, что передача «Место встречи» можно смотреть по будням на канале НТВ в 14.00. Ток-шоу выходит на экраны с 2016 года. Каждый день в прямом эфире проходят жаркие д****ы на острые и актуальные темы.