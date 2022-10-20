Певец Родион Газманов признался в симпатии к своей новой девушке

По словам очевидцев, новая пассия мужчины была облачена в платье, а Газманов-младший оказывал ей знаки внимания.

У сына известного российского исполнителя Олега Газманова Родиона появилась новая девушка. На днях 41-летнего артиста заметили в компании эффектной брюнетки. Пара появилась на фильме «Красная Шапочка» в кинотеатре «Октябрь».

В интервью, которое Родион дал на днях Алене Жигаловой для ее авторского шоу на You-Tube, признался, что эго возлюбленная «очень симпатичная модель из Санкт-Петербурга». Сын знаменитого певца решил пригласить свою девушку в кино, но не рассчитывал, что выход в свет вызовет столь бурное обсуждение в обществе.

При этом артист не хочет афишировать свою личную жизнь и все подробности будет хранить в тайне вплоть до свадьбы.