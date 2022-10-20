Певица из Укрины Лобода планирует временно воздержаться от выпуска песен на родном языке

Певица из Украины (Ирпень, Киевская область) Светлана Лобода после начала специальной военной операции на родине предпочитает писать композиции на украинском языке. Но в интервью артистка призналась, что она планирует на время перейти на английский язык.

«Сейчас в программе появляется много новых хитов на украинском языке. Однако в ближайшем будущем планируется запись нескольких англоязычных песен. Хочу, чтобы смысл композиций был понятен каждому из слушателей во всех точка мира», - заявила Лобода.

Напомним, ранее также в СМИ появилась информация о том, что аналогичное решение принял еще один украинский артист Макс Барских. Он изменил свой псевдоним на Mick Sunday (Мик Сандей). Новое сценическое имя появилось и у Веры Брежневой. Певица вчера выпустила первую в своей карьере песню на родном языке.