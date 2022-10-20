Вера Брежнева спела новую песню «Вышиванка» на украинском языке

Впервые за музыкальную карьеру покинувшая Россию певица Вера Брежнева записала клип на новую "Вышиванка" на украинском языке. До начала спецоперации экс-солистка ВИА "Гры" исполняла хиты на русском языке.

Песню артистка спела в дуэте с украинской исполнительницей Tayanna (Татьяна Решетняк). При этом Вера сменила сценическое имя на псевдоним Vera. Некоторые слова песни Брежнева читает с листа.

"Песня, которая считается народной, зазвучала по-новому в современной аранжировке в свете последних событий. В ней символично о красных и черных нитях, любви, тревоге, разлуке. О том, как женщины Украины стежок за стежком передавали любимым свою поддержку и тепло души на полотне", — написала артистка на YouTube-канале.

Напомним, что супруга Константина Меладзе покинула РФ. Она отписалась в социальных сетях от многих знаменитостей российского шоу-бизнеса. Примечательно, что автором трека впервые за все время деятельности стал не ее муж. Композицию написал поэт Николай Сома, а музыку композитор Оскар Сандлер.