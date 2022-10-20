Писатель Прилепин поздравил певицу Чичерину с присвоением звания заслуженного артиста РФ

Писатель Захар Прилепин отреагировал на присвоение 44-летней певице Юлии Чичериной звания "Заслуженный артист РФ". Об этом публицист написал в своем Телеграме.

Журналист поздравил Чичерину с получением этой награды. Как заявил Прилепин, артистка по праву заслужила почетное звание. К тому же, писатель признался, что сегодня также орден "За заслуги в культуре и искусстве" получили поэты Евгений Рейн и Станислав Куняев.

"Юлия Чичерина - Заслуженная артистка России. Это действительно заслуженно. Спасибо Президенту РФ и всем тем, кто подготовлял наградные листы", - написал писатель.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о присвоении российской рок-певице, музыканту, автору и исполнителю своих песен Юлии Дмитриевной Чичериной звания заслуженного артиста.

