Российский писатель Захар Прилепин поддержал отмену в РФ новогоднего шоу «Голубой огонек»

Писатель и журналист Захар Прилепин не видит трагедии в отмене традиционных новогодних телепередач в РФ. В том числе речь идет о новогоднем шоу «Голубой огонек».

По словам Прилепина, нужно печалиться не об отмене подобных программ, а о том, что они существовали так долго.

«Я печалюсь, что 30 лет страна эти «голубые огоньки» смотрела. Всем сердцем желаю, чтобы отныне праздники, включая новогодние, являлись не парадом разноцветных петухов, которые разлетаются прочь из России, а явлением национальной русской культуры», — высказался писатель.

Как добавил публицист, в стране есть много талантов, которым не стыдно за Россию. Они могут заменить уехавших из страны звезд.

«Поверьте, есть кому петь, есть кому плясать. Из числа тех, кому не стыдно за свою родину. Кому за нее больно, но кто не теряет гордости за народ и его силу духа. Кто способен вырастить на новых композициях новых детей, которые при новом сквозняке не убежат из страны черт знает куда. А будут тянуть лямку великой русской истории», — добавил Прилепин.