Рустам Солнцев заявил, что Алла Пугачева и Земфира дружат с 90-х годов

Рустам Солнцев рассказал об отношениях Земфиры и Пугачевой с 1998 года. Известный блогер и шоумен заявил о том, что Алла Борисовна и певица подружились не только в Израиле, как считают многие.

По словам экс-участника Дома-2, Примадонна приходила на выступление рок-исполнительницы в далекие 90-е годы.

«Где-то в 1997-1998 годах Земфира выпустила первый альбом. Тогда у нее состоялось первое сольное выступление в «Олимпийском», куда и пришла Алла Пугачева. Она была на протяжении всего концерта, об этом написали все музыкальные журналисты того времени. Это было настоящее событие!» —сказал Солнцев.

По мнению скандально известного шоумена, только затем их пути разошлись. Земфира перестала писать музыку, которая бы всем подряд нравилась.