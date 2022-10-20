Старшая сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья заявила, что боится его наследственной болезни

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Старшая сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья заявила, что боится его наследственной болезни
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Фото из открытых источников

Сестра режиссера Федора Бондарчука приняла участие в съемках программы «Секрет на миллион». В беседе с ведущей Лерой Курявцевой Наталья случайно обмолвилась, что у ее брата может проявиться наследственная болезнь, которую она боится.

О каком именно заболевании идет речь, женщина не уточнила. Она быстро перевела разговор на другую тему. На вопрос телеведущей, почему Наталья переживает так за наследственность, гостья студии дала ответ:

«Это определенная болезнь королей и поэтов…».

Отметим, что «болезнью королей» называют подагру. Чаще всего недуг возникает у знатных состоятельных людей из-за их пищевых привычек. Только аристократы издавна могли позволить употреблять большое количество мяса, кондитерских изделий, при этом запивая их хорошим вином.

Какой именно загадочной болезни боится сестра Боднарчука и осмелится ли она ли рассказать об этом на всю страну смотрите 22 октября на канале НТВ в 13.00.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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