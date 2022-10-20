Супруга известного футболиста Мария Погребняк похвасталась новым фото в откровенном наряде

Любящая жена, мать троих детей, успешная бизнес-леди и популярный блогер Мария Погребняк (в девичестве Мария Шаталова) является женой футболиста Павла Погребняка. За жизнью красотки пристально следят тысячи поклонников.

Светская львица, которая отличается точеной фигурой, длинными ногами и пышным бюстом, часто выкладывает откровенные снимки. На провокационных фотографиях блондинка демонстрирует себя во всей красе. Последние кадры, которые появились в блоге сексапильной блондинки, вновь восхитили поклонников.

На фото Мария предстала в платье с серебристым отливом и глубоким декольте. Рядом со звездой позирует доберман. Фанаты Погребняк оставили в адрес своей любимицы самые лестные комментарии. Они восхитились красотой и грациозностью жены футболиста.