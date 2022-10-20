Тутта Ларсен призналась, что готова отправить своего 17-летнего сына на службу в российскую армию

Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) на Youtube-канале «Ваша Наташа» заявила, что не против службы своего 17-летннего сына в российской армии.

«Старшему сыну исполнилось 17 лет, нужно определяться: идет в армию или поступает в вуз. Ничего не имею против службы в армии, особенно в российской, и особенно сегодня. Я не уверена, что мой сын армии нужен. Скорее всего наоборот, она нужна моему ребенку. Я бы хотела, чтобы он занимался волонтерской деятельностью, помогал людям», — сказала артистка.

Тутту тревожит то, что Лука не знает, чем хочет в жизни заниматься. Подросток - полная противоположность своей матери, которая в таком возрасте четко понимала, куда поступать и что делать. Ларсен отметила, что она не может принять «пассивность» сына, поэтому из-за этого часто возникают разногласия.

Напоминаем, телеведущая родила сына от писателя Захара Артемьева. Подросток сейчас носит фамилию отчима, который усыновил его. В 2009 году ведущая вышла замуж за Валерия Колоскова. Кроме Луки у супругов есть двое общих детей — 12-летняя дочь Марфа и 7-летний сын Иван.