Ведущий « Шоу Аватар» Вячеслав Макаров обвинил своих коллег в невоспитанности и наглости

Ведущий «Шоу Аватар» Вячеслав Макаров, который отличается спокойствием и неконфликтностью, в последнее еле себя сдерживает. Как признается телеведущий, в его окружении появилось много неприятных людей.

Шоумен говорит, что ему часто приходится работать с непрофессиональными, невоспитанными и наглыми коллегами. Несмотря на то, что Вячеслав отличается покладистым и жизнерадостным характером, у него уже нет терпения. Макаров отмечает, что некомпетентность коллег заметна буквально через пять минут после начала разговора.

«Они с легкостью высказывают мнение, дают советы, я в полной растерянности от их наглости, необоснованной уверенности, невоспитанности», — возмутился комик.

Вячеслав спросил у подписчиков, как ему правильно реагировать: говорить о своем мнении сразу или сдержать себя и обходить стороной неприятелей.

«Вечный вопрос у меня: судьи кто? Вы как считаете, нужно в ответ что-либо говорить и разжигать конфликт? Либо просто пропустить, сохранить энергию?» — задал вопрос 33-летний артист.