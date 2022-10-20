Во Франции показали российское кино, на обсуждение которого пришли жители Украины

В Париже прошел трехдневный Фестиваль российского кино. Зрители посмотрели картину «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, фильм «Сказка» Александра Сокурова, а также ленту «Мама, я дома» Владимира Битокова.

Изначально мероприятие должно было состоятся в марте, но после начала спецоперации его перенесли. Показы прошли в одном из кинотеатров в центре Парижа. В день открытия украинцы организовали пикет. Они возмущались, что русская культура поддерживает государство, а кинотеатр Франции — Россию.

Француженка Коринна Даниэлу, организатор фестиваля, вышла к участникам пикета. Представители полиции объяснили представителям Украины, что ничего плохого не происходит и идет обычное общение. Правоохранители вскоре уехали, не приблизившись к пикетчикам. Коринна вежливо пригласила всех в зал, чтобы задать волнующие украинцев вопросы.

Две девушки оказались студентками одной их киношкол. Поскольку фестиваль открывался фильмом «Левиафан» Андрея Звягинцева, они заявили, что «не против «Левиафана», а против фестиваля, поддерживающего российскую культуру». Одна из девушек задала Звягинцеву «неудобный вопрос», а затем написала в социальных сетях, что ей говорить не давали. Хотя, на самом деле, ей дали слово, но она долго зачитывала декларацию, а другие также захотели задать вопросы.