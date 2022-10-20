Заинтриговали: герой и экс-участница шоу «Мистер Х» опубликовали совместное видео со свидания

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Заинтриговали: герой и экс-участница шоу «Мистер Х» опубликовали совместное видео со свидания
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Фото из открытых источников

Состоялся финал реалити-шоу «Мистер Х» на канале «Пятница!». В восьмой серии романтического реалити главный герой окончательно сделал свой выбор. Возлюбленной псевдомиллионера Игоря Саванеца стала 28-летняя Алина Артыкова, которой он сделал предложение. Несмотря на романтический финал, у красивой истории не было продолжения. Алина рассказала, что она и Игорь — не пара, хотя иногда общаются, но и то по дружески.

Какое же удивление у поклонников вызвало видео, которое вчера опубликовал Саванец и экс-участница Виктория Цуранова. Пара отправилась на свидание, где записала подписчикам диалог о пятой серии проекта. Тогда Виктория, после неудачных попыток расположить к себе мужчину, высказала все, что о нем думает, покинув шоу.

Участницу и главного героя обвинили в хайпе. Создателей программы в том, что получилась плохая постановка. Цуранова не скрывала, что был пиара, но заявила, что не отказывается от своих слов перед уходом из проекта.

Добавим, многие поклонники «Мистера Х» фитнес-тренера называют настоящей победительницей. Мол, 33-девушка первой раскусила «миллионера» и единственная из всех не потеряла достоинство. Цуранова при этом часто высмеивала героя в своих соцсетях. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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