Звезда 90-х Влад Сташевский заявил, что вернется на сцену со своими бессмертными хитами

В Москве в настоящее время идет подготовка к грандиозному концерту под названием "Золотые хиты Муз-ТВ". Мероприятие запланировано на воскресенье, 30 октября 2022 года.

Организаторы выступления обещают зрителям потрясающее шоу с участием звезд 90-х и 2000-х годов. Некоторые из них продолжали все эти годы радовать слушателя музыкальным творчеством, а некоторые, покорив звездный олимп, исчезли с радаров на долгие годы.

Одним из участников мероприятия станет секс-символ Влад Сташевский. В последнее время 48-летний певец редко появляется на людях. Во время "Золотых хитов Муз-ТВ" эстрадный поп-исполнитель пообещал исполнить все бессмертные хиты.

Стоит отметить, что стоимость билетов составляет от 2 до 55 тысяч рублей. Пройдет мероприятие в Music Media Dome.

