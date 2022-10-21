Разорвавшая отношения с РФ примадонна Алла Пугачева рассказала о главной ошибке в своей жизни

Жизнь Аллы Борисовной Пугачёвой могла сложиться совершенно по-другому. Эта печальная мысль до сегодняшнего дня не отпускает 73-летнюю Примадонну российской эстрады.

Известный журналист Отар Кушанашвили в своем Телеграме опубликовал архивное видео. На кадрах еще молодая Пугачёва сокрушается об упущенных шансах. Эстрадная певица могла пойти совсем по иному пути.

Такой мне билетик уж выпал с песней "Арлекино". До этого времени я могла быть рокершей либо петь в театре. Мое начало могло быть совсем другим,

- говорит Алла Борисовна.

Но я куда проще отношусь к подобным метаморфозам. Все мы – те еще филистеры,

- рассуждает в соцсети Кушанашвили.