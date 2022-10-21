Ани Лорак призналась, что она страдает на фоне проблем на Украине

Ани Лорак выпустила клип на новый трек «Лабиринт». Песня был записана на русском языке. Как призналась украинская певица, она сейчас сильно страдает на фоне проблем в ее родной стране.

Стоит отметить, что поклонники Лорак из России похвалили работу исполнительницы. А вот соотечественники буквально пришли в ярость. Они раскритиковали Народную артистку в пух и прах.

Кстати, вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел против Лорак санкции. 44-летней певице заблокировали все активы на территории страны.

Сама исполнительница полностью погружена в творческую деятельность. На негатив и хейт она никак не отвечает.

«Я закрываю глаза, мысленно обнимаю каждого, кто сейчас читает эти строки. Мое сердце переполнено болью, состраданием, любовью, страхом и тревогой. Сцена —это моя жизнь. Могу жить, когда дышу с вами одним воздухом, пою, пока мои композиции касаются человеческой души», — отметила Каролина в соцсетях.