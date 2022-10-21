Продюсер Ашуров попросил не проводить параллели между Ротару и SHAMAN

После начала специально военной операции на Украине многие звезды российского шоу-бизнеса уехали из страны. В связи с этим настал звездный час молодых исполнителей, включая певца Ярослава Дронова (он же SHAMAN). Артист из Новомосковска выпустил несколько патриотических композиций и стал очень известным.

Продюсер Дмитрий Ашуров высказал свое мнение касательно слов художника Никаса Сафронова, который считает, что певца нужно отправить на фестивать «Песня года».

«Его можно пригласить, причем здесь Ротару и SHAMAN? Это не является альтернативой. Таким сравнением унижается артист SHAMAN», – сказал продюсер.

Ашуров считает, что Ярославу рано радоваться славе.

«Да, заслуживает он приглашения, у него есть патриотические песни. Но в плане уровня он лишь начинающий исполнитель, пока засветился, посмотрим, насколько зацепится».

Напомним, что SHAMAN сейчас 30 лет. Артист ранее был женат, принял участие в вокальном шоу «Голос».