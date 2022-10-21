Георгий Тесля-Герасимов испытывает страх и волнение из-за нахождения в зоне проведения СВО

За время СВО на Донбасс отправились тысячи добровольцев. Среди них известный актер Георгий Тесля-Герасимов. Весной артист уехал снимать фильм и вступил в подразделение, сформированное 8 лет назад из добровольцев Донбасса. 45-летний Георгий - рядовой, хотя по статусу в свои годы почти призывник.

В Москве актер отказался от участия в сериале и уехал на фронт:

«Конечно же, страшно, волнительно и боязно. Но я мужчина. Здесь много мужчин, они воюют, и им страшно. Но нет другого пути».

По словам Тесля-Герасимова, несколько месяцев назад он хотел организовать тур артистов на передовую в поддержку бойцов. Согласились многие, хотя в последний момент поездка отменилась.

Коллегам, которые уехали из РФ после начала СВО, актер не стал ничего говорить. Он считает, что у каждого путь свой.

«Кто будет тогда защищать, женщины? Мы не в израильской армии. Мы русские люди, нужны настоящие мужики. А мужиков где искать? Нужно раздвинуть кусты и сказать: „ребята, Родину защищайте“. Они же все ушли».