Герой проекта «Мистер Х» Игорь Саванец впервые рассказал о пополнении в семье

На минувшей неделе на канале «Пятница» прошел финал шоу «Мистер Х». В восьмой серии романтического проекта псевдомиллионер Игорь Саванец выбрал 28-летнюю Алину Артыкову.

После окончания телешоу мужчина вернулся к обычной жизни. С девушкой у них не сложились отношения вне камер. А сегодня поклонники наткнулись на новый снимок Игоря в соцсетях. Саванец предстал на фото с неизвестной блондинкой. Он интригующе заметил, что финал состоялся, поэтому ему можно раскрыть правду. В обсуждениях под кадром внимательные подписчики опознали актрису Ксению Иванову.

После раскрытия тайны о возлюбленной герой проекта поделился еще одной радостной новостью с фанатами. У «Мистер Х» произошло в семье пополнение - он стал хозяином котенка.

«Все решено, еду за котенком. Поздравляйте с пополнением в семье», —написал Игорь в сторис.