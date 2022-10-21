Борис Акунин заявил, что его имя убирают с афиш российских театров

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Борис Акунин заявил, что его имя убирают с афиш российских театров
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Фото из открытых источников

Борис Акунин заявил, что его имя стерли с афиш театров, где по его пьесам сейчас идут спектакли. Вместо указания автора теперь стоит знак препинания точка, а также пустое пространство.

«Я не осуждаю театр, который вынужден приноравливать к государственному безумию. Заниматься культурой в России — трудное дело, как плавание в серной кислоте. Сочувствую руководителям театров, кроме тех, кто рвется в первые ученики. Если он решил, что дело, которому служишь, важнее ущерба для репутации — это выбор непростой, от которого ты страдаешь сам, а не твой коллектив или зрители», — написал Акунин.

Сценарист добавил, что о снятии пьес его сказал художественный руководитель РАМТ (Российский молодежный академический театр). Тот признался, что имя Бориса Акунина призвало убрать Минкультуры.

«Мне зрители России дороги. Поэтому не требую, чтобы спектакли были сняты из репертуара. Пока окончательно не запретят их, пусть идут, хотя и бесплатно. Когда в Александринском театре сообщили, что не смогут платить авторские из-за санкций, я не увидел в этом проблемы», — подчеркнул писатель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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