«Известия»: Каким показали президента США Джо Байдена авторы американского блокбастера

В Америке состоялась премьера документального фильма о президенте Джо Байдене «Год первый: Политическая одиссея». В блокбастере зрители увидят всех первых лиц страны, которые представляют политику США.

Кинокритики неоднозначно отреагировали на данную картину. По словам журналиста «Известий» Сергея Сычева, лента больше напоминает нарезки ежедневных американских новостей.