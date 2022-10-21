Экс-солистку группы «Тату» Лену Катину заподозрили во второй беременности. Рыжеволосая вокалистка уже воспитывает сына от первого брака.

«Татушка» была замужем за рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. В 2015 году у пары родился мальчик, которого назвали Александром. Но спустя некоторое время знаменитости развелись. Летом 2022 года популярная исполнительница вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова, который в настоящее время ведет борьбу с раком.

Недавний выход девушки в свет вызвал слухи об интересном положении. Лена появилась на светском мероприятии в облегающих черных брюках и кофте. Некоторые присутствующие разглядели у Катиной округлившийся животик.

Также в СМИ ходят слухи, что супруг звезды подарил возлюбленной люксовое авто за 29 миллионов рублей, и не просто так, а в честь радостного события. Пока ни певица, ни миллионер никак не комментируют информацию.